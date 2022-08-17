- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 % خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:11 مساءً - وكالات _ توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4.2 % فقط في 2022.
وكانت قد توقعت بحسب “إنترفاكس”، أن يسجل الاقتصاد الروسي أسوأ أداء له في الربع الأول من 2023، قبل العودة لمستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2025، عند مقارنة بيانات الربع الأخير من 2025 مع متوسط البيانات الفصلية لـ 2021.
وفيما يتعلق بتوقعاتها لـ 2023، فقد أصبحت أكثر تشاؤما، حيث تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2.8 % في 2023، مقابل توقعات بـ 0.7 % في مايو.
كما تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 % في 2024 و 2.6 % 2025.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 % خلال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.