روسيا تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 % خلال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:11 مساءً - وكالات _ توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4.2 % فقط في 2022.

وكانت قد توقعت بحسب “إنترفاكس”، أن يسجل الاقتصاد الروسي أسوأ أداء له في الربع الأول من 2023، قبل العودة لمستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2025، عند مقارنة بيانات الربع الأخير من 2025 مع متوسط البيانات الفصلية لـ 2021.

وفيما يتعلق بتوقعاتها لـ 2023، فقد أصبحت أكثر تشاؤما، حيث تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2.8 % في 2023، مقابل توقعات بـ 0.7 % في مايو.

كما تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 % في 2024 و 2.6 % 2025.