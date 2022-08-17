نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد اعتذاره عن عدم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:13 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي المصري المصري . ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر إلي طارق عامر على فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، وقبل إعتذاره عن الاستمرارفي المنصب.

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