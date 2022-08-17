رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:13 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري صباح اليوم، زيارة إلى محافظة الاسكندرية، استهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، والعميد أحمد زكي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة حيث تحرص على متابعة سير مشروعات تلك المبادرة الرئاسية المهمة في كافة المحافظات، للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة أبناء الوطن.

واستمع إلى شرح حول مشروعات “حياة كريمة” التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمحافظة الاسكندرية، حيث أكد اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تنفذ 86 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية في 4 قرى، و 45 تابعا، بمركز برج العرب بالإسكندرية، تخدم نحو 135 ألف شخص من أبناء المركز.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من 27 مشروعاً حتى الآن، بنسبة تنفيذ تصل إلى 68%، وجار استكمال باقى المشروعات. وتأتي المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والتضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية، والصحة، والشباب والرياضة، والزراعة، والطرق.

وتابع مدبولي ومرافقوه، سير العمل بمشروع مجمع الخدمات بالقرية، واستمع إلى شرح من العميد أحمد زكي، الذي أوضح أن نسبة تنفيذ المجمع بلغت 100%، حيث بدأت الأعمال في أغسطس 2021، ومن المخطط الإنتهاء منها بنهاية الشهر الجاري وتسليمه، مشيراً إلى أن مبنى مجمع الخدمات يضم مركزاً تكنولوجياً، ومكاتب لكل من السجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، ووحدة للتضامن الإجتماعي، ووحدة محلية، ومجلسا محليا.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع وحدة طب الأسرة بقرية أبو صير، حيث أوضح رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، أن المشروع يقوم على رفع كفاءة مبنيين، الأول يضم مبنى العيادات، والثاني لمبيت الأطقم الطبية، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذها بلغت 100%، حيث بدأت الأعمال في سبتمبر 2021 وتم التسليم بالفعل.

كما تفقد مدبولي، مشروع انشاء رافع مياه قرية أبو صير، وأشار العميد أحمد زكي، إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تبلغ 95%، وبدء الأعمال تم في يوليو 2021، وقاربت على الانتهاء فيما يخص الشقين الإنشائي، والالكتروميكانيك، مضيفاً أن “رافع المياه” سيخدم نحو 10 آلاف نسمة، ويقام على مساحة نحو 1200 م2، وسيتم تسليم المشروع خلال هذا الأسبوع، حيث تم توريد الطلمبات الخاصة بها وتركيبها، ويتكون المشروع من خزان سعة 2000 م3 ، وعنبر طلمبات، ومبنى محول، وفيما يخص المواصفات الكهروميكانيكية، فبها ونش علوى حمولة 3 طن، وعدد2 طلمبة غاطسة، وعدد 3 طلمبة أفقية طاردة مركزية، ومحول بقدرة 400 كيلوفولت.