مال وأعمال

أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 174 مليار دولار خلال النصف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 174 مليار دولار خلال النصف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:11 مساءً - سي ان بي سي _ سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي (SWF)، أكبر صندوق سيادي في العالم، خسائر بقيمة 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.

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وتراجع عائد الاستثمار للصندوق الذي يدير أصولاً بنحو 1.3 تريليون دولار، بنسبة 14.4% في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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