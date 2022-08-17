أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 174 مليار دولار خلال النصف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:11 مساءً - سي ان بي سي _ سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي (SWF)، أكبر صندوق سيادي في العالم، خسائر بقيمة 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.

وتراجع عائد الاستثمار للصندوق الذي يدير أصولاً بنحو 1.3 تريليون دولار، بنسبة 14.4% في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022.