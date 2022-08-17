التضخم في بريطانيا يقفز إلى 10.1% خلال يوليو مع ارتفاع أسعار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يوليو، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة المتصاعدة في زيادة الضغط على الأسر.

إقرأ أيضا.. أوبر ترفع أسعار خدماتها في بريطانيا 5% مع سعيها لجذب السائقين

وبلغ التضخم في المملكة المتحدة 10.1% في يوليو على أساس سنويًا، وفقًا للتقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء، متجاوزاً توقعات البالغة 9.8%.

ومن المرجح أن تنعكس البيانات الأخيرة على قرارت بنك انجلترا المركزي في الفترة المقبلة، ليتجه إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة معدلات التضخم القياسية في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) سنويا في يوليو، بأكثر من التوقعات إلى 6.2% مقابل التوقعات بارتفاع 9.5%، بينما سجلت القراءة السابقة 5.8%.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين شهريا في بريطانيا خلال يوليو، بأكثر من التوقعات إلى 0.6% مقابل التوقعات بارتفاع 0.4%، مقابل القراءة الفعلية السابقة عند 0.8%.

وفي المقابل انخفض مؤشر أسعار المنتجين سنويا في يوليو، بأكثر من التوقعات ليسجل 22.6% مقابل توقعات بتراجع 23.9%.