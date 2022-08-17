ارتفاع العقود الأمريكية للغاز الطبيعي بنحو 7% إلى أعلى مستوى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بنحو 7%، يوم ‏الثلاثاء، مسجلةً أعلى مستوياتها في 14 عاما؛ بدعم من زيادة الأسعار العالمية للغاز وهبوط الإنتاج في الولايات المتحدة.

وفي ختام جلسة الثلاثاء، ارتفعت عقود الغاز تسليم سبتمبر في بورصة نايمكس بنسبة 6.9% أو 60.1 سنت إلى 9.329 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ‏وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس 2008.

ومنذ بداية عام 2022 حتى الآن، حققت العقود الأمريكية للغاز مكاسب بحوالي 150%، نتجة ارتفاع الأسعار في أوروبا وآسيا مما عزز الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال خاصة بالتزامن مع انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وفي أوروبا، يتم التداول على الغاز عند 66 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وعند أعلى مستوى قياسي على الإطلاق عند 57 دولارا في آسيا.