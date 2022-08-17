بايدن يوقع مشروع قانون خفض التضخم البالغة قيمته 430 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية‭‭ ‬‬وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.

وفي حفل اقيم في البيت الأبيض، قال بايدن “في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأمريكي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة… كل جهوري في الكونجرس صوت ضد مشروع القانون هذا”، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.

ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.

وقال السناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن القانون الجديد سيكون له تأثير معاكس.

وأضاف قائلا “الديمقراطيون سرقوا الأمريكيين العام الماضي بإنفاق دفع اقتصادنا إلى تضخم قياسي. هذا العام فإن الحل الذي يقدمونه هو عمل هذا مرة ثانية. المشروع الذي وقعه الرئيس بايدن اليوم ليصبح قانونا يعني ضرائب أعلى وفواتير أعلى للطاقة”.