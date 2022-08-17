النقل: إطلاق أسماء رجال أعمال على محطات قطارات شاركوا في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – كشف وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عن إطلاق أسماء رجال أعمال، ومشروعاتهم، على محطات قطارات شاركوا في تمويل إنشائها باليورو.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن وسائل النقل الحديثة، ومنها المونوريل وLRT والقطار الكهربائي السريع، تكلفتها الاستثمارية عالية، وأنه لا بديل عن استغلال محطاتها استثماريًا وإعلانيا.

وأشار إلى أنه وضع خطة “محكمة” في هذا الشأن، منذ توليه الوزارة، صدَّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافقت عليها الحكومة.

وأضاف أن الوزارة تبحث عن زيادة استثماراتها وإيجاد موارد إضافية “حتى لا نحمِّل على الراكب بزيادة ثمن التذكرة”.

وأشار الوزير إلى إطلاق اسم كمبوند “1 شارع التسعين” على محطة قرب المشرع بعدما تحمل القائمين عليه 6 ملايين يورو، سددوا منها مليون يورو والباقي على أقساط.

كما لفت إلى التعاقد مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، لإطلاق اسم “السويدي” على محطة LRT، وأضاف مازحًا: “كان عايز يدفع بالجنيه المصري، قولتله زيك زي الباقيين باليورو”.

وتابع: كما تعاقدنا مع ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، لتسمية محطة باسم الكومبوند الذي يملكه في أكتوبر.

وأضاف: “كله هيدفع باليورو، عدا الجامعات المصرية، مثل مصر وأكتوبر ومؤسسة الأهرام، تعاقدنا معهم بالجنيه”.

وتابع: “هو سيستفيد من الناحية الإعلانية، ونحن سنستفيد من توفير جزء من تكلفة المحطة، وتوفير دخل إضافي”.

كما أشار الوزير إلى إبرام تعاقدات بمنطقة المحال، والجراج الموجود أسفلها، أمام محطة عدلي منصور بقيمة 42 مليون جنيه سنويا.