مال وأعمال

التموين تتعاقد على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام محلي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتعاقد على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام محلي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه.

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وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن ذلك التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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