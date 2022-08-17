التموين تتعاقد على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام محلي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، التعاقد على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن ذلك التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.