أمريكا ترسل شحنة ثانية من النفط إلى ألمانيا لتعويض نقص…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:08 صباحاً - – أبحرت شحنة ثانية من الخام من حقل بحري في خليج مكسيكو الأمريكي إلى ألمانيا، بحسب بيانات لتتبع السفن ومصادر تجارية اليوم الثلاثاء بينما تختبر شركات التكرير الأوروبية بدائل محتملة للنفط الروسي.

وتهدف أوروبا إلى خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية هذا العام.

وقال محللون إنه من المتوقع أن تتطلع شركات التكرير إلى النرويج والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وغرب أفريقيا بحثا عن إمدادات بديلة.

وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون لتتبع السفن ومصادر، غادرت الناقلة آيس برينسس حاملة شحنة من خام أمريكي ثقيل ساحل لويزيانا في طريقها إلى ميناء روستوك الألماني على بحر البلطيق.

وأظهرت بيانات ملاحية أن الناقلة، وهي الثانية هذا الشهر التي تنقل خاما أميركيا إلى ألمانيا، تحمل حوالي 570 ألف برميل ومن المقرر أن تصل إلى روستوك في 30 أغسطس.

وكانت الناقلة الأولى قد أفرغت شحنتها في روستوك في وقت سابق هذا الشهر.