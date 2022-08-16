نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:10 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، خلال الاجتماع، إن الوزارة نسقت مع مسئولي هيئة الرقابة الإدارية لاختيار الاسر المستحقة، كما ستنسق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي لإصدار قوائم الذين سيصرفون هذه السلع.

وأضاف المصيلحي أنه أصدر أمس قرارا لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إنه تم البدء في طباعة 256 ألف بطاقة بعد التحقق من أحقية أصحابها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبدأ توزيعها بالتعاون مع هيئة البريد.

وأكدت أن الموارد المالية متاحة، وسيتم استكمال طباعة وتوزيع باقي الـ 500 ألف بطاقة للمستحقين تباعا.

كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع، حصر المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية؛ لتوفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، كما يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة.

وتطرق الاجتماع الى الاطمئنان على صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع يوم الأحد الماضي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى بدء صرف التعويضات لأسر نحو 30 من المتوفين، كما سيتم صرف 5 آلاف جنيه عن كل مصاب، قضى بالمستشفى 24 ساعة فأكثر، و10 آلاف للذي قضى أكثر من 72 ساعة فأكثر وبحد أقصى 20 ألف جنيه.

وأضافت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي في الوقت الحالي يجري دراسة الإعفاء مما تبقى من أقساط للأسر التي عليها أي مديونية لدى البنك، وجار إعداد ملف حالة لكل أسرة لدراسة احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية.

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.