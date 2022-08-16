الحكومة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية آمن

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:13 مساءً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وكذا موقف زراعة المحاصيل في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مدبولي حرص خلال الاجتماع على الاطمئنان على الاحتياطي الاستراتيجي لسلع القمح، والأرز، والسكر التمويني، والزيت التمويني، والمكرونة، واللحوم الحية، وجرى التأكيد أن الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع آمن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأضاف سعد أن رئيس الوزراء تابع ، خلال الاجتماع، جهود وزارة الزراعة في تحديث القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير المحاصيل المختلفة؛ في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة المصرية من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية، كمشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع تنمية توشكى وجنوب الوادي، وقريبا تنمية شمال ووسط سيناء والمنيا وغرب المنيا ومشروعات الوادي الجديد ومشروع الريف المصري 1.5 مليون فدان.

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وشارك عبر الفيديو كونفرانس: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.