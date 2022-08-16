رئيس الوزراء يتابع إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:10 مساءً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات، وعقد المزيد من الشراكات في هذا المجال؛ سعيا لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية، وبما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير القدرات التخزينية للغلال والحبوب، من خلال إنشاء منظومة الصوامع، ساهم بشكل كبير في تمكين الدولة من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتوفير الاحتياجات، وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأشار وزير التموين، خلال اللقاء، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات للبدء في تنفيذ صوامع تخزين جديدة في توشكي تصل سعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح، موضحا أنه الترسية على الشركة المنفذة، استعدادا للبدء في أعمال التنفيذ.

وأضاف الوزير أن هناك صوامع أخرى يتم العمل على تنفيذها في مشروع “مستقبل مصر”، تصل سعتها التخزينية إلى نحو 120 ألف طن، مشيرا إلى أنه تم أيضا ترسية أعمال تلك الصوامع على الشركات المنفذة.

وأشار وزير التموين إلى خطة الدولة للتوسع في إقامة المزيد من الصوامع، وخاصة بالمناطق التي تشهد توسعات في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، سعيا لإتاحة سعات تخزينية إضافية، تسهم في المحافظة على مخزون المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد منها.