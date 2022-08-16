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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية: أسعار الغاز في أوروبا مرشحة للارتفاع إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:11 مساءً - روسيا اليوم _ ذكرت شركة الغاز الروسية جازبروم ، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الغاز للعقود الفورية في أوروبا وصلت إلى مستوى 2500 دولار لكل ألف متر.
ووفقا للشركة الروسية فإن أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء القادم مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك بحسب تقديرات متحفظة.
وتم تداول أسعار الوقود الأزرق في أوروبا الأسبوع الماضي بالقرب من مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، ومنذ ذلك الوقت تسارع الارتفاع وجرى تداول العقود اليوم فوق مستوى 2500 دولار.
وتواجه أوروبا أزمة طاقة في ظل عدة عوامل منها تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
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