وزير التجارة يستعرض منظومة التنمية الصناعية بمحافظة الغربية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:11 مساءً - استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث استعرض اللقاء منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها بهدف استمرار وتنمية الأنشطة الإنتاجية بالمحافظة وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال وزير التجارة أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكافة محافظات مصر والاستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الى جانب زيادة معدلات التصدير.

وأشار سمير إلى أن اللقاء قد استعرض أهم المقومات الصناعية المتوافرة بمحافظة الغربية وكذا بعض التحديات التي تواجه المنتجين، حيث تم الاتفاق مع محافظ الغربية على دراسة كافة التحديات من قبل المختصين بالوزارة إلى جانب إجراء زيارات ميدانية لهذه المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الارتقاء بهذه القطاعات الإنتاجية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة تعد إحدى أهم المحافظات الصناعية في مصر لاسيما في ظل ما تتمتع به من امكانات ومقومات صناعية كبيرة وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الاثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة لهذه الصناعات بكل مجموعة من القرى تضم ورش ومركز تدريب مهني ومعارض وبما يسهم في زيادة الانتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

ولفت محافظ الغربية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة بهدف تنمية وتطوير الصناعات القائمة والسعي لإنشاء مصانع جديدة وذلك للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب محافظة الغربية.