مال وأعمال

بيانات صينية وزيادة الشحنات الأوكرانية تهبطان بأسعار الحبوب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيانات صينية وزيادة الشحنات الأوكرانية تهبطان بأسعار الحبوب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:11 مساءً - وكالات – واصلت العقود الآجلة للذرة والقمح وفول الصويا في شيكاغو تراجعها، اليوم الثلاثاء، متأثرة بالمخاطر الاقتصادية في الصين، وتوقعات بتأثير أخف للأمطار على المحاصيل الأمريكية، وزيادة الشحنات من أوكرانيا.

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وانخفضت العقود الآجلة لفول الصويا، وهي الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة، بنسبة 1% إلى 13.98-3/4 للبوشل بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش.

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وتراجعت أسعار الذرة بنسبة 1.3% إلى 6.20 دولار للبوشل، والقمح 1.6% إلى 8.05 دولار للبوشل.

وتراجع فول الصويا، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوياته بأكثر من أسبوع بعد أن أدى خفض غير متوقع لمعدلات الفائدة في الصين إلى إثارة المخاوف من تعثر النمو في أكبر مستورد لفول الصويا في العالم.

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وتسبب القلق إزاء الصين في انخفاض أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغط على فول الصويا والذرة، والتي تعد من المحاصيل التي يتم على نطاق واسع معالجتها لاستخدامها في الوقود الحيوي.

كما أدى التوتر الاقتصادي إلى ارتفاع الدولار، مما ضغط أيضا على السلع الأساسية المسعرة بالعملة الأمريكية.

وقال “بنك كومرتس” في مذكرة إن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أدت لتهدئة أسواق السلع الأساسية في مطلع الأسبوع.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن توقعات الطقس بتأثير أخف للأمطار هذا الأسبوع، في المناطق الغربية الجافة من حزام الذرة وفول الصويا بالولايات المتحدة، كانت أيضا سببا في الحد من ارتفاع الأسعار.

كما خفت مخاوف الإمدادات المتعلقة بأزمة أوكرانيا من خلال شحنات الحبوب الأولى بموجب اتفاق الممر الآمن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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