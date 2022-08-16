عجز الميزان التجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 24.6 مليار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:11 مساءً - سي ان بي سي _ تراجع عجز الميزان التجاري في منطقة اليورو إلى 24.6 مليار يورو في يونيو من 26.3 مليار يورو في مايو الماضي.

وخالف بهذا عجز الميزان التجاري للمنطقة التوقعات التي كانت تتوقع أن يبلغ 20 مليار يورو في يونيو.

وتشير البيانات إلى أن التقديرات الأولية لصادرات للمنطقة من السلع إلى بقية العالم في يونيو 2022 بلغت 252.2 مليار يورو بزيادة قدرها 20.1% مقارنة بشهر يونيو 2021 والتي بلغت 210 مليارات يورو.

وسجلت واردات منطقة اليورو من بقية العالم 276.8 مليار يورو في يوليو بارتفاع 43.5% مقارنة بشهر يونيو2021 التي بلغت 192.9 مليار يورو.

ونتيجة لذلك سجلت المنطقة عجزا في الميزان التجاري قدره 24.6 مليار يورو في التجارة في السلع مع بقية دول العالم في يونيو 2022، مقارنة بفائض قدره 17.2 مليار يورو في يونيو 2021.

وكان التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى رقم قياسي جديد من 8.6% إلى 8.9% في يوليو مخالفاً توقعات على استقراره عند 8.6%.