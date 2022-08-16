معدل البطالة في بريطانيا يستقر عند 3.8% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 05:05 مساءً - سي ان بي سي _ استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.8% في يونيو، ليأتي موافقاً للتوقعات.

يأتي هذا رغم انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2022، إذ اشتدت أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية ظهرت الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، أقل من توقعات المحللين بانكماش بنسبة 0.3%، ويأتي هذا بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام.

في وقت حذر فيه بنك إنجلترا المركزي من أنه يتوقع دخول اقتصاد بريطانيا أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر.