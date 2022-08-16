انت الان تتابع خبر الاحتلال يهدم من جديد والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منشآت سكنية، وحظائر ماشية لعائلات فلسطينية في خربة علان بالجفتلك بالأغوار الشمالية المحتلة.وأفاد رئيس مجلس قروي الجفتلك، أحمد غوانم، أن قوات الاحتلال هدمت 4 غرف سكنية، وحظيرتي ماشية، وذلك بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.من جهة أخرى، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في 4 منازل فلسطينية شرق مدينة يطا جنوب الخليل.وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت تجمعي الخالدية وغزيوه التابعين لبلدة الكرمل شرق يطا، وأخطرت مواطنين بوقف العمل في منازلهم.