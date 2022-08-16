

انت الان تتابع خبر بأمر من الاحتلال .. فلسطيني يهدم منزله والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.



وقال المواطن في بيان، إن العائلة تفاجأت يوم أمس الاثنين، بإجبارها من قبل سلطات الاحتلال على هدم منزلها ذاتيا رغم انتزاعها قرارا من محكمة الاحتلال بتجميد أمر الهدم الذي نفذه الاحتلال بجزء من منزله في شهر أيار الماضي.



وأضاف أن مساحة منزله تبلغ 120مترا ويضم ستة أفراد، مبينا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شهر أيار تجنبا للهدم وصولا لإلغائه إلا أن الاحتلال أصر على تنفيذ هدم المنزل ذاتيا.



وكانت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في العيسوية قد أصدرت بياناً قالت فيه، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي وبتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة العيسوية، وشرعت بهدم قاعة السلام عند المدخل الغربي للبلدة، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات وبلدية الاحتلال .





