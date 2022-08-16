بحرية الاحتلال تعتقل صيادين

انت الان تتابع خبرالاحتلال يواصل حملات الاعتقال والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت، فجر الثلاثاء، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس والاغوار الشمالية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت 24 فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبين.



وفي الوقت الذي هددت فيه آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، قاعة أفراح في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، أفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في العيسوية ببيان، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي وبتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة العيسوية، وشرعت بهدم قاعة السلام عند المدخل الغربي للبلدة، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات وبلدية الاحتلال .



الى ذلك أصيب، فجر الثلاثاء، خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها بأن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت ما أدى الى إصابة خمسة شبان بأعيرة نارية في القدم نقلوا إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.