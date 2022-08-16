تعاون بين الأردن وفلسطين في مجال الزراعة

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رياض-احمد صلاح- وقع المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، ومدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجالي التدريب والتسويق.



وقال الكايد، في بيان صحفي الثلاثاء، إن المؤسسة ستعمل، بموجب مذكرة التفاهم، على المساعدة في ترويج منتجات الشركة الزراعية من خلال الإستفادة من خبراتها في تطوير أدوات تسويق لشركات ومنتجات، إلى جانب توفير مدربين ومقيمين فننين ما ينعكس إيجاباً على أهداف الشركة وغاياتها التسويقية.



بدوره أكد أبو الخير، أهمية التعاون المشترك مع مؤسسة "جيدكو" والاستفادة من خبرتها محليا ودوليا خلال توفير قاعدة بيانات والتشاركية معها في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الشركة لخدمة القطاع الزراعي، ما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بالمشاريع الزراعية.