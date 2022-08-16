انت الان تتابع خبر الذهب ينخفض والنفط يرتفع والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد التخلي عن التداول فوق الحاجز الاقتصادي عند 1,800دولار للأونصة، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.ويضغط على تراجع أسعار الذهب أيضا مخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني، بعد بيانات اقتصادية صينية سلبية جددت المخاوف حيال صحة أكبر اقتصاد مستهلك للذهب في العالم.وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1,773.87 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,779.54 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,783.12 دولار.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية ( وول ستريت - نيويورك) بنسبة 1 بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثالث من شباط وارتداد عقود برينت للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 22 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ 29 من حزيران موضحاً الأعلى له منذ الثامن من آب وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما.



وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول المقبل 0.99 بالمئة لتتداول عند مستويات 88.80 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 87.93 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 89.41 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول 0.58 بالمئة لتتداول عند 94.18 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 93.64 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 95.10 دولار للبرميل.