انخفاض مساحة الابنية المرخصة بالمملكة

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رياض-احمد صلاح- بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 3.827 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 3.833 مليون متر مربع، بنسبة انخفاض 0.2 بالمئة، وفق دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 11.8 بالمئة، لتبلغ 11,137 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 12,633 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول، بنسبة 5.6 بالمئة، لتبلغ نحو 3.163 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.350 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.



فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 664 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 483 ألف متر مربع، بارتفاع نسبته 37.5 بالمئة.



وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 82.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.9 بالمئة.



وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.9 بالمئة.



وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.452 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 2.294 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.9 بالمئة.



أما على مستوى شهر حزيران للعام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2513 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 875 ألف متر مربع، مقارنة مع 877 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة.