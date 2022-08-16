مطار هيثرو في لندن يمدد تحديد الحد الأقصى لعدد المسافرين

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:11 مساءً - وكالات – أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، الاثنين، أنه سيمدد تحديد الحد الاقصى لعدد المسافرين يوميا، حتى نهاية أكتوبر، في إطار جهوده لمواجهة الطلب المتزايد على السفر الجوي وسط نقص الموظفين.

وقال مطار هيثرو، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، إن 100 ألف مسافر كحد أقصى يمكنهم المغادرة كل يوم حتى 29 أكتوبر، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان من المتوقع في البداية رفع الحد الأقصى اليومي، في الحادي عشر من سبتمبر.

وفرض مطار هيثرو سقفا مؤقتا لعدد المسافرين في يوليو، وطالب شركات الطيران بالتوقف عن بيع التذاكر خلال ذروة موسم السفر الصيفي، مبررا ذلك بأن عدد المسافرين المتوقع أكبر من قدرة موظفي المطار.

وأضاف أن تحديد عدد المسافرين أدى إلى “انخفاض عمليات الإلغاء في آخر لحظة، وانخفاض فترات انتظار تسلم الحقائب”.

كما ذكر أنه سيتم إبقاء الحدود قيد المراجعة، لافتا إلى أنه “يمكن رفعها في وقت سابق عن المذكور إذا ظهرت زيادة في الموارد”.

وتم بالفعل إلغاء عشرات الرحلات الصيفية المغادرة من مطار هيثرو في الأشهر الأخيرة، وأبلغ الركاب عن فترات انتظار طويلة في الجوازات، وفقدان أمتعتهم، وتأخر الرحلات لفترات طويلة.