انت الان تتابع خبر انخفاض ملموس لأسعار الذهب .. ودعوة للشراء الفوري والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يشهد هذا الاسبوع انخفاضا ملموسا على أسعار الذهب المحلية، اذ وصل آخر انخفاض على اسعار الذهب قبل تسعيرة اليوم، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، وانخفضت الثلاثاء بمقدار 20 قرشا، وما تبقى من ايام الاسبوع استقرت فيه الاسعار.

وقال خبير اقتصادي ومتابع لأسعار الذهب مأمون القضاة، في تصريحات لـ "صحيفة السوسنة"، أن السعر الحالي للذهب المحلي يشجع الكثير ممن يتاجرون بالذهب على شرائه.

وتوقع الخبير أن ترتفع أسعار الذهب في الايام المقبلة، داعيا الراغبين بالشراء للتوجه الفوري قبل ارتفاعه.



وافادت التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بانخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي صباح الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا.



وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين المواطنين 36.40 دينارا، فيما بلغ سعر البيع للصاغة 34.90 دينارا.



كما بلغ سعر الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.50 دينارا على التوالي.