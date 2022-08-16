40 ألف فاتورة عبر تطبيق فواتيري الحكومي

انت الان تتابع خبر 40ألف فاتورة عبر تطبيق فواتيري الحكومي والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- بلغت عدد الفواتير التي تم تحميلها وإرسالها من خلال تطبيق فواتيري قرابة 40 ألف فاتورة، وفق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الثلاثاء.



وأضافت الدائرة" أن الفواتير تمثل سلعا وخدمات تم إرسالها خلال أسبوع من إطلاق التطبيق والإعلان عنه".



ويتوفر تطبيق فواتيري على متجر جوجل Google play ومتجر أبلApp Store وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادرا على تصوير أية فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.



والتطبيق لا يتطلب استخدامه كلمة سر أو اسم مستخدم وهو سهل الاستخدام لكل من يقوم بتنزيله كما لا يتطلب أي محددات أو إدخال معلومات ورموز.



وبينت أنه سيتم تقديم جوائز تمثل قيما مالية وأصولا وأجهزة مثل الهواتف، وشاشات تلفزيون وأجهزة إلكترونية وكهربائية مختلفة أو أن تكون قيمة الفاتورة المقدمة أو نسبة من قيمتها أو قيمة الضريبة المدفوعة على هذه الفاتورة أو نسبة منها أو اشتراك في خدمات لمدة محددة جائزة عينية .



علما بأن الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والجائزة المادية الأولى 25 ألف دينار علما بأن جميع هذه الجوائز مقدمة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.



ويذكر أن تطبيق فواتيري تم إطلاقه لتشجيع المواطنين والمقيمين على طلب فواتير مقابل أي عملية شراء سلعة أو دفع أي مبلغ بدل تلقي خدمة وبما يسهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة.