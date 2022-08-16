انت الان تتابع خبر أعلى رواتب شهرية عربياً وعالمياً .. الامارات تتصدر والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أفاد تقرير نشرته مجلة “سي إي أو ورلد” الأمريكية، الإثنين، أن الأردن احتل المرتبة الـ 61 عالمياً، والتاسعة عربياً، في متوسط الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المقيمون على أرض المملكة.



ووفق التقرير، فان متوسط الدخل الشهري للموظفين في الأردن بلغ 599.53 دولاراً، وهو ما يقارب (425.07 دينار أردني).



وأشار التقرير إلى أن الأردن حلّ في المرتبة التاسعة عربياً بمتوسط الدخل الشهري.



وتفوقت كلٌ من الإمارات، وقطر، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعُمان، ولبنان، وفلسطين، على الأردن، ثم جاء العراق في المرتبة العاشرة عربياً.



وفي السياق، تصدرت الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتوسط الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون ، حيث حصدت المركز الخامس عالمياً والأول عربياً.



وبلغت قيمة متوسط الرواتب الشهرية الصافية في الإمارات، بحسب القائمة، 3663.27 دولاراً .



كما تصدرت سويسرا القائمة وبلغ متوسط الرواتب الشهرية الصافية 6142.1 دولاراً تليها سنغافورة بمتوسط رواتب شهرية صافية 4350.79 دولاراً ثم أستراليا بمتوسط 4218.89 دولاراً ثم الولايات المتحدة رابعاً بمتوسط رواتب شهرية صافية 3663.27 دولاراً.



وجاءت النرويج في المركز السادس بمتوسط رواتب شهرية صافية بلغ 3457.69 دولاراً. ونالت كندا المركز السابع بمتوسط رواتب شهرية صافية بلغ 3338.62 دولاراً.



وحصلت الدنمارك على المركز الثامن بمتوسط رواتب شهرية صافية 3294.72 دولاراً. وجاءت آيسلندا وهولندا في المركزين التاسع والعاشر، على التوالي.