الصندوق السيادي السعودي وكاين إنترناشونال يستثمران 900 مليون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - رويتزر- قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي)، يوم الاثنين، إنه استثمر 900 مليون دولار مع كاين إنترناشونال في مجموعة آمان؛ لدعم التوسع العالمي لفنادقها وعقاراتها السكنية “فائقة الفخامة”.

وأوضحت كاين إنترناشونال في بيان أن الصفقة تقدر قيمة آمان بثلاثة مليارات دولار.