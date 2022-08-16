مال وأعمال

ضوابط جديدة لصرف السلع التموينية اعتبارا من سبتمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ضوابط جديدة لصرف السلع التموينية اعتبارا من سبتمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضوابط جديدة لصرف السلع التموينية، اعتبارا من سبتمبر المقبل؛ بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية، والتي تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.

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وتضمنت الضوابط صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف كيلوجرامي سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلوجرامات سكر للبطاقة الواحدة، وصرف كيلو جرام أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وكيلوين للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

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كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف عبوتين 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

وأكدت الضوابط حق المواطن في صرف باقي المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع، والتي زادت 5 سلع جديدة، وهي مسلي نباتي (سمنة)، ودقيق معبأ، وطحينة بيضاء وتونة، ومربى؛ ليصل عدد السلع التي تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

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وشمل التوجيه الوزاري عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراه لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

كما أكد حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، إن الدولة تصرف الدعم السلعي إلى 64 مليون مواطن شهريًا، وإن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر في كل السلع.

وأشار إلى أن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تسهم في تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع، وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.

وأكد أن وزير التموين الدكتور على المصيلحي وجه المديريات وقطاع الرقابة بالوزارة بمتابعه صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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