السيسي يوجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في إدارة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل؛ لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر.

كما وجه السيسي بالاستغلال الأمثل لمساحات ميناء الإسكندرية كافة؛ لصالح منشآت الميناء، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

واستعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجيستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

واستعرض الوزير أيضاً عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة، وأيضًا أعمال تطوير ميناء دمياط خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحي والتكريك.

كما قدم عرضًا عما يتعلق بالموقف التنفيذي للمحاور الجديدة الإضافية الجاري إنشائها على النيل، خاصة ما يتعلق بمحاور بديل خزان أسوان، وديروط، وطما.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور، لما لها من مردود حيوي، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل، وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الافراد، وكذلك مردودا اقتصاديا يتمثل في تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي أضيفت لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر، خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكباري العلوية على التقاطعات وخطوط سيرها.

وأوضح أن وسائل النقل الحديثة تلك من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر، حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات، وهو ما يصب في خدمة عملية التنمية المستهدفة في جميع المجالات في مصر.