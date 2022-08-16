السيسي يوجه بالتعاقد مع دويتش بان الألمانية لتشغيل وإدارة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان» لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

وأكد السيسي التقدير المصري للخبرة الالمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل، والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة، موجهًا بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بـ”الدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج”؛ بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

وعقد السيسي اجتماعا اليوم؛ لاستعراض التعاون مع شركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان» في تشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل، الفريق كامل الوزير، جهود الوزارة لبلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية؛ لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاث، والبالغ طولها 2000 كيلومتر، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في شركة السويدي إليكتريك.

ومن جانبه، عبر رئيس الشركة الألمانية «دويتش بان»، نيكوربنوف، عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاث، مشيرًا إلى أن الشركة ستتولى أيضًا تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الشركة الألمانية دويتش بان تعد “الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا”، ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و الفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيكوربنوف، رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا دويتش بان، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.