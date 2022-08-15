رئيس الوزراء يتابع إجراءات زيادة التعاون البحري مع تونس…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات زيادة التعاون البحري مع دولتي تونس والجزائر.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى دور قطاع النقل البحري في تنمية حركة التجارة المصرية، وزيادة حجم الصادرات للخارج.

وأكد مدبولي أهمية العمل على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مجال النقل البحري، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بنمو حركة تبادل السلع والخدمات.

واستعرض وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، إجراءات زيادة أوجه التعاون البحري المشترك بين مصر ودولتي تونس والجزائر.

وأشار إلى مذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد بين حكومتي البلدين، والتي تتعلق بتفعيل أطر التعاون في مجال النقل البحري، وكذا مشروعات مذكرات التفاهم المقترح التوقيع عليها مستقبلا للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق في هذا المجال الحيوي، سعياً لتحقيق مستهدفات زيادة حجم أنشطة النقل البحري في البلدان الثلاثة.

من جانبه، تحدث اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، عن عقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولي القطاع البحري في كل من تونس والجزائر لتفعيل أطر التعاون المشتركة، وتنسيق الجهود الخاصة بالتعاون في مجال التدريب البحري والمينائي، وكذا مجال التسويق لجذب المزيد من الحركة السياحية للموانئ الترفيهية الموجودة بالبلدان الثلاثة، بالتنسيق مع الموانئ الأوروبية.

كما استعرض الاجتماع موقف وتنسيقات تشغيل خط ملاحي بين مصر وإيطاليا، بما يسهم في تنشيط حركة تبادل السلع والتجارة بين البلدين، بالنظر إلى كون إيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر.

حضر الاجتماع: الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، واللواء شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.