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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزانية في تركيا يرتفع إلى 3.56 مليار دولار خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:11 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم، أن الميزانية المركزية للحكومة سجلت عجزا قدره 64 مليار ليرة “3.56 مليار دولار” في يوليو، بينما سجل العجز الأساسي 47.3 مليار ليرة.
وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعوض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها في ديسمبر لوقف تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار ليرة في يوليو.
وسجلت الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام فائضا قدره 29.5 مليار ليرة، وفائضا أساسيا 180.9 مليار ليرة.
وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالليرة، 60.6 مليار ليرة في تلك الفترة.
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