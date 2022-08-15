مبيعات التجزئة في الصين ترتفع بنسبة 2.7% خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 07:08 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي.

وتباطأ النمو عن زيادة بلغت 3.1 في المائة في شهر يونيو.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد حوالي 3.59 تريليون يوان “حوالي 532.6 مليار دولار أمريكي” في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 24.63 تريليون يوان، بانخفاض 0.2 في المائة على أساس سنوي.