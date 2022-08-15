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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في السعودية يرتفع بنسبة 2.7% خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:08 مساءً - _ أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.7 في المئة في يوليو عنه قبل عام مرتفعا عن وتيرة بلغت 2.3 في المئة في يونيو .
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع 3.9 في المئة وذلك بصفة أساسية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص والتي ارتفعت بما يصل إلى 5.1 في المئة.
وقالت الهيئة إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يوليو 2022، نظرا لأهميتها النسبية المرتفعة في سلة المستهلك السعودي، إذ تمثل 18.8 في المئة منها.
وأظهرت البيانات الشهرية أن مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية ارتفع 0.5 في المئة في يوليو عن يونيو .
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