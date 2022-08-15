عيسى يؤكد أهمية صناعة السياحة ودور الوزارة محفزا ومنظما…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – أكد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي للبلاد، ودور الوزارة محفزًا ومنظما ورقيبا.

وأعرب عيسى، خلال لقائه بعدد من قيادات الوزارة عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم، عزمه البناء على ما تحقق من “نجاحات وإنجازات في قطاع السياحة والآثار”.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد “بذل مزيد من العمل، وخاصة مع تضافر جميع الجهود لتحقيق المزيد من النجاح في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما في ظل ما تزخر به مصر من كنوز طبيعية وتراث حضاري وثقافي فريد مما يضعها في مكانة سياحية عالمية متميزة”.