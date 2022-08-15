- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عيسى يؤكد أهمية صناعة السياحة ودور الوزارة محفزا ومنظما… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – أكد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي للبلاد، ودور الوزارة محفزًا ومنظما ورقيبا.
وأعرب عيسى، خلال لقائه بعدد من قيادات الوزارة عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم، عزمه البناء على ما تحقق من “نجاحات وإنجازات في قطاع السياحة والآثار”.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد “بذل مزيد من العمل، وخاصة مع تضافر جميع الجهود لتحقيق المزيد من النجاح في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما في ظل ما تزخر به مصر من كنوز طبيعية وتراث حضاري وثقافي فريد مما يضعها في مكانة سياحية عالمية متميزة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيسى يؤكد أهمية صناعة السياحة ودور الوزارة محفزا ومنظما… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.