وزير النقل يقبل استقالة رئيس السكة الحديد لظروف صحية ويصدر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – قبل وزير النقل الفريق كامل الوزير استقالة المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، من رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لظروف صحية، وكلفه بالعمل مستشارًا له بالهيئة.

وأصدر الوزير، وفق بيان صحفي اليوم، قرارا بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني، بمهام رئيس مجلس الإدارة.

كما كلف اللواء مهندس محمد علي غزال، والمعار من وزارة الدفاع للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع السلامة والجودة، بالعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني.

وكلف الوزير، المهندس خالد فاروق نور الدين، استشاري قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالعمل نائبا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة.

كما تضمنت القرارات: تكليف المهندس محمد حامد رزق، رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا بقطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، والمهندس مجدي عبد المنصف، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ودراسات الجدوى بقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من هذه القرارات “ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذي تشهدة منظومة السكك الحديد حاليا”.