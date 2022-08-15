تطور جديد على تسعيرة الذهب بالمملكة



انت الان تتابع خبر أفادت النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بانخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، بواقع 30 قرشاً للغرام الواحد.



رياض-احمد صلاح- وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,00 و 32,70 دينارا على التوالي.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.والان مع التفاصيل



