تراجع أسعار النفط عالميا بعد تصريح لأرامكو



انت الان تتابع خبرتراجع أسعار النفط عالميا بعد تصريح لأرامكو والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية، الاثنين، بعد أن قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم، إن الشركة مستعدة لزيادة الإنتاج.

وجاء ذلك في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 97.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش بعد انخفاض بنسبة 1.5% يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.87 دولارا للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2% بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.



وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية للصحفيين الأحد، إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.



وأضاف: "نحن واثقون بقدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليونا في أي وقت تدعو فيه الحاجة إلى ذلك أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا...".



وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.



وقال مسؤول في ميناء لويزيانا، إن المنتجين تحركوا لإعادة تنشيط بعض الإنتاج المتوقف بعد اكتمال الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.