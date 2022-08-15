

انت الان تتابع خبر طرح سندات خزينة للمزاد بقيمة 100 مليون دينار والان مع التفاصيل



رياض-احمد صلاح- طرح البنك المركزي، الإثنين، إصدارين من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، بقيمة 100 مليون دينار، وفق بيانات البنك المركزي.



وبحسب البيانات، فقد تم طرح الإصدار رقم (27) لعام 2022 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، بتاريخ استحقاق حتى 16/آب/2024، وبمبلغ (50) مليون دينار، بحيث تغلق التسوية غداَ الثلاثاء.



كما طرح البنك المركزي مزادا آخر (28) لعام 2022، من سندات الخزينة الأردنية، بحيث يكون تاريخ استحقاقه في 16/آب/2032، بحجم (50) مليون دينار ، بحيث تغلق التسوية الثلاثاء.



وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

