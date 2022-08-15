الترفيه يرفع التضخم في قطر

انت الان تتابع خبرالترفيه يرفع التضخم في قطر والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر (التضخم)، بنحو 5 بالمئة، نهاية الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2021، ليصل إلى 103.65 نقطة.وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، يضم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.وبين الجهاز أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات شملت: الترفيه والثقافة بنسبة 32.38 بالمئة، تلتها السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 6 بالمئة، والغذاء والمشروبات 4.24 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.16 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية 1.48 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.56 بالمئة، والتعليم بنسبة 0.28 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى 0.12 بالمئة.أما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 3.38 بالمئة، والنقل 0.08 بالمئة، و الاتصالات 1.48 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تموز الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يكون قد وصل إلى النقطة 106.63 مسجلا ارتفاعا نسبته 4.76 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2021.