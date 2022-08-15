تراجع عجز ميزانية المملكة قبل المنح

انت الان تتابع خبرتراجع عجز ميزانية المملكة قبل المنح والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أفادت بيانات وزارة المالية، أن عجز الميزانية في المملكة، تراجع قبل المنح الخارجية 14 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ووفق البيانات، فإن عجز الميزانية قبل المنح بلغ 603.6 ملايين دينار، مقابل 707.8 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من 2021.وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 561.6 دينار حتى أيار الماضي، من 636.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 11.7 بالمئة على أساس سنوي.وتراجعت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة، حتى نهاية مايو بنسبة 41.1 بالمئة إلى 42 مليون دينار ، مقابل 71.3 مليون دينار على أساس سنوي.