السيسي يكلف الهيئة الهندسية بترميم وإصلاح كنيسة أبي سيفين

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - أ ش أ – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبي سيفين، التي تعرضت إلى حادث حريق ضخم أودى بحياة 41 شخصًا وأصاب 14 آخرين.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد موقع الحادث، اليوم، ووجه بالبدء على الفور في ترميم المبنى وإعادته بحال أفضل مما كان عليه.

كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات بشكل فوري، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب.

كما كلف رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لمصابي الحادث، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع أولا بأول تطورات حالة المصابين، والوقوف على حجم الخسائر.