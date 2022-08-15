مال وأعمال

المملكة القابضة السعودية تستثمر في 3 شركات طاقة روسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المملكة القابضة السعودية تستثمر في 3 شركات طاقة روسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر يوم الأحد إنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية جازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير و22 مارس.

predco_adv_2021

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

Edita2021

وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في جازبروم و196 مليون ريال في روسنفت في 22 فبراير إضافة إلى 410 ملايين ريال في لوك أويل في الفترة من 22 فبراير إلى 22 مارس.

HapiSalonWhite

والمملكة القابضة مملوكة في معظمها للأمير السعودي الوليد بن طلال، لكن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اشترى حصة 16.87% من أسهم الشركة في مايو.

وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المملكة القابضة السعودية تستثمر في 3 شركات طاقة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا