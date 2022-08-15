المملكة القابضة السعودية تستثمر في 3 شركات طاقة روسية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر يوم الأحد إنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية جازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير و22 مارس.

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في جازبروم و196 مليون ريال في روسنفت في 22 فبراير إضافة إلى 410 ملايين ريال في لوك أويل في الفترة من 22 فبراير إلى 22 مارس.

والمملكة القابضة مملوكة في معظمها للأمير السعودي الوليد بن طلال، لكن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اشترى حصة 16.87% من أسهم الشركة في مايو.

وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.