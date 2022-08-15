نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين اللواء محمود فؤاد عبد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائدا للقوات الجوية. وكان مجلس النواب قد وافق على تعيين الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية السابق وزيرًا للطيران المدني

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