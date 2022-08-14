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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيديتا: الخط الجديد لإنتاج المخبوزات يزيد الطاقة الإنتاجية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 11:10 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن بداية تشغيل الخط الجديد لإنتاج المخبوزات بمصنع E07 والتي قد بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية حوالي 135 مليون جنيه.
وذكرت أن الطاقة الإنتاجية لدى القطاع سوف تزيد بمقدار 11 ألف طن سنويا والتي تمثل معدل نمو سنوي 20% لإجمالي القدرة الإنتاجية لقطاع المخبوزات.
ووفقا للبيان، يكون هذا الخط الجديد ثامن خط إنتاج تابع لدى قطاع المخبوزات بالشركة بما سيمكن إيديتا من تلبية الطلب المتزايد على منتجات علامة مولتو مع تعزيز ريادتها بقطاع المخبوزات.
وكانت إيديتا قد أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف التوسع في عمليات الشركة التشغيلية.
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