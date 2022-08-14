مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لشراء زيت طعام محلي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لشراء زيت طعام محلي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 06:11 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم السبت عن ممارسة لتوريد ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وزيت دوار الشمس مصنوع محليا للتسليم، خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر أو 1 إلى 20 نوفمبر.

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وحددت الهيئة جلسة فض المظاريف في 16 أغسطس.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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