من هو أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة الجديد؟

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - هاجر عطية _ أعلن مجلس النواب المصري خلال جلسة طارئة عقدت صباح اليوم السبت، عن التعديل الوزاري الجديد لعدد 13 وزيرًا، في وزارات مختلفة منها: التجارة والصناعة والتعليم والصحة.

وشمل التعديل الوزاري الجديد تولي المهندس أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب منصب وزير التجارة والصناعة، خلفًا لنيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة؛ وفيما يلي نقدم لكم في السطور التالية، أهم المعلومات حول الوزير الجديد:

من هو أحمد سمير صالح؟

يتولى المهندس أحمد سمير رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، وكان عضوًا في مجلس النواب حتي التعديل الوزاري الحالي.

وهو نائب بالبرلمان عن دائرة أول وثان أكتوبر-الشيخ زايد والواحات البحرية، عن حزب مستقبل وطن، وفاز في برلمان 2021 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

عمل في منصب نائب جمعية مستثمري أكتوبر منذ عام 2014.

وتولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة للبلاستيك.

كما شغل منصب عضو مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر في فبراير عام 2015.

والجدير بالذكر أن سمير من مواليد سبتمبر 1974 بمحافظة الجيزة.