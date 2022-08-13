- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد لمناقشة تعديل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 04:08 مساءً - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء المصري ، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله.
إقرا أيضا.. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدا لنظر أمر عاجل
وقال “اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد لمناقشة تعديل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.